La Esfera: la prestigiosa revista ilustrada española de principios del siglo XX [ENG]  

La Esfera (1914-31) fue una «revista de información y arte» semanal española muy influyente y prestigiosa. Estableció un nuevo estándar de calidad y contenido en el periodismo español. Cubría política, literatura, ciencia y sociedad, con impresionante presentación visual. Cada número incluía gran cantidad de fotografías, dibujos e ilustraciones de alta calidad. Documento histórico crucial; da una visión única de la vida social, política y artística de España en un periodo de cambios significativos: de la 1ª GM hasta vísperas de la 2ª República.