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La esfera digital está expulsando a las mujeres y a las disidencias

La esfera digital está expulsando a las mujeres y a las disidencias

Intervención de Alex Cadon en la jornada ‘Reset al odio digital. Plataformas, divulgadores, juristas e instituciones frente al odio en la red’.

| etiquetas: internet , alex cadon , mujeres
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1 comentarios
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Sacronte #1 Sacronte
Con moverse a mastodon y dejar estas mierdas de redes comerciales está medio trabajo hecho.
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menéame