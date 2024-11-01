edición general
Este es el presidente de la nación, a los gritos con una señora  

Calientan la calle y cuando les tiran los trastos a la cabeza, se ponen a llorar, "nivelazo" lo de el presidente de la Argentina, el líder de libertad Afana.

Elrosquasard
La ostia. Pensaba que era el presidente de Trópico VII. :roll:
