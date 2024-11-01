·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6829
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5621
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3871
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
3612
clics
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
3012
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
más votadas
958
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
399
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
449
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
309
LaLiga de Tebas usa los servicios de Cloudflare para promocionar su campaña contra la piratería en el fútbol
415
Un bombero de Palencia denuncia las pésimas condiciones laborales de la Junta de Castilla y León: "Es un enemigo portentoso"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
140
clics
Este es el presidente de la nación, a los gritos con una señora
Calientan la calle y cuando les tiran los trastos a la cabeza, se ponen a llorar, "nivelazo" lo de el presidente de la Argentina, el líder de libertad Afana.
|
etiquetas
:
milei
,
presidente
,
gritos
,
señora
,
argentina
8
2
0
K
95
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
95
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Elrosquasard
La ostia. Pensaba que era el presidente de Trópico VII.
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente