«Ese hombre es un monstruo»: un pederasta en serie de California obtiene la libertad condicional. Las víctimas están indignadas. [ENG]

Un hombre de Sacramento, descrito en una ocasión por un juez como «el monstruo que más temen los padres», parecía destinado a pasar el resto de su vida en prisión tras ser condenado en 1999 por 16 delitos de secuestro y abuso sexual infantil. Sin embargo, ahora está a punto de salir en libertad tras obtener la libertad condicional por edad avanzada, para gran enfado y horror de algunas de sus víctimas, así como del fiscal que supervisó su caso.