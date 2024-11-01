Esculturas expresivas de Roman Chystakhovskyi [Eng]  

Roman Chystakhovskyi es un artista y escultor ucraniano especializado en personajes y criaturas 3D, afincado en Leipzig, Alemania, con formación clásica en bellas artes, concretamente en pintura, por la Academia Nacional de Bellas Artes y Arquitectura de Kiev. Crea esculturas figurativas y personajes digitales de gran expresividad que equilibran el realismo y la estilización, desde piezas físicas de arcilla/cerámica hasta modelos 3D listos para videojuegos, renderizados en tiempo real. Sus esculturas recientes, tanto digitales como físicas...