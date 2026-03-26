Las escuelas cristianas de Jerusalén se ven amenazadas ante la intención de Israel de prohibir a los profesores palestinos

No se concederán permisos de trabajo a los profesores palestinos cristianos residentes en Cisjordania que posean una tarjeta verde, un documento administrativo que permite a determinados palestinos trabajar o viajar dentro de las zonas controladas por Israel. [eng]
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Por qué cuando se critica a los árabes, que son semitas nadie dice nada de antisemitismo?
Por qué se dice que los judios son semitas si robaron la identidad de los descendientes de Judá? y por qué son semitas si vienen de askenazis europeos?
Igual preguntarse cosas es antisemita, no quieren que se emita