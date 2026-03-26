edición general
3 meneos
1 clics
Las escuelas cristianas de Jerusalén se ven amenazadas ante la intención de Israel de prohibir a los profesores palestinos

Las escuelas cristianas de Jerusalén se ven amenazadas ante la intención de Israel de prohibir a los profesores palestinos

No se concederán permisos de trabajo a los profesores palestinos cristianos residentes en Cisjordania que posean una tarjeta verde, un documento administrativo que permite a determinados palestinos trabajar o viajar dentro de las zonas controladas por Israel. [eng]

| etiquetas: educacion , jerusalen , israel
3 0 0 K 37 politica
2 comentarios
3 0 0 K 37 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Vaya por qué los que normalmente señalan el antisemitismo aquí no dicen nada de este antisemitismo?

Por qué cuando se critica a los árabes, que son semitas nadie dice nada de antisemitismo?

Por qué se dice que los judios son semitas si robaron la identidad de los descendientes de Judá? y por qué son semitas si vienen de askenazis europeos?

Igual preguntarse cosas es antisemita, no quieren que se emita
0 K 13
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Deus vult! pero el papa casualmente es estadounidense, y con la pusilanimidad que ronda por el vaticano a ver si se hacen hamijos de la quintacolumna judia de los de evangelistas...luego que si la gente pasa tres pueblo del catolicismo
0 K 7

menéame