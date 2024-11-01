edición general
La escuela de teatro con presos republicanos que montó el cuñado del presidente Azaña en el penal de El Dueso

El cuñado del presidente de la República Manuel Azaña fue un reconocido dramaturgo y director de teatro que organizó una sorprendente resistencia cultural en la prisión franquista a orillas del Cantábrico. Hasta el propio régimen acabó por reconocer la oficialidad del Teatro Escuela de El Dueso que montó con la aspiración de mantener el espíritu de La Barraca de Federico García Lorca y las misiones pedagógicas del Ministerio de Instrucción de la efímera República. Su labor fue reconocida por el Patronato para la Redención de Penas por el Trabaj

