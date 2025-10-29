El escudo antiapagones se recalienta: las centrales de gas disparan un 70% su producción, pero Red Eléctrica admite que el riesgo persiste

El operador reconoce que los mecanismos actuales no pueden responder a los fallos de tensión con la velocidad necesaria, a pesar del 'modo seguro' que mantiene los ciclos combinados a plena carga «El servicio de control de tensión mediante las consignas de reactiva no aporta al sistema flexibilidad de adaptación a variaciones rápidas de tensión». En otras palabras, ni la hidráulica ni la nuclear ni los ciclos combinados de gas pueden absorber con la rapidez suficiente los cambios bruscos de tensión que mantienen a España en situación de riesgo
En vez de ir a la raíz del problema y exigirles a las que generan sobretesiones que inviertan en que estos no se produzcan.
Si la solución es privatizar beneficios y socializar los costes y externalidades de quien genera el problema, mal vamos.
- Compensadores síncronos: El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha autorizado la instalación de varios compensadores síncronos, equipos cruciales para estabilizar la tensión y mejorar el factor de potencia. Estos dispositivos aportan inercia al sistema, un factor que ha disminuido debido a la mayor penetración de las energías renovables.
