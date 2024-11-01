Escuadristas de la peña taurina Defiende Tu Fiesta, detrás del ataque racista a los dueños de un Kebab en San Sebastián de los Reyes

Este medio ha podido confirmar que los autores de la agresión pertenecen a la peña taurina Defiende Tu Fiesta. En varios vídeos puede verse cómo llevan el uniforme de dicha asociación taurina, que busca transmitir la tauromaquia a menores de edad, tal y como recoge la propia web del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.