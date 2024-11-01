Escuadristas de la peña taurina Defiende Tu Fiesta, detrás del ataque racista a los dueños de un Kebab en San Sebastián de los Reyes

Este medio ha podido confirmar que los autores de la agresión pertenecen a la peña taurina Defiende Tu Fiesta. En varios vídeos puede verse cómo llevan el uniforme de dicha asociación taurina, que busca transmitir la tauromaquia a menores de edad, tal y como recoge la propia web del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
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Tras llamar a la Policía Local, nuestro interlocutor asegura que los agentes no actuaron contra los agresores pese a señalarles quiénes habían eran. “Me dice la policía ‘échate para atrás’ y me empuja. Yo le digo ‘¿pero qué está haciendo?’ y me responde ‘mejor cállate’”, relata uno de los afectados.
Por qué no me extrañan nada ninguna de las dos cosas.