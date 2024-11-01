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Escuadristas de la peña taurina Defiende Tu Fiesta, detrás del ataque racista a los dueños de un Kebab en San Sebastián de los Reyes

Este medio ha podido confirmar que los autores de la agresión pertenecen a la peña taurina Defiende Tu Fiesta. En varios vídeos puede verse cómo llevan el uniforme de dicha asociación taurina, que busca transmitir la tauromaquia a menores de edad, tal y como recoge la propia web del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

| etiquetas: peña taurina , ataque racista , san sebastián de los reyes
32 6 2 K 273 Racismo
5 comentarios
32 6 2 K 273 Racismo
  1. #1 Leon_Bocanegra
    Ya, pero y el bulo de culo que, eh? De eso no decís nada, comunistas alemanes!! Que sois unos comunistas alemanes.
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  2. #2 laruladelnorte
    Animaliños haciendo animaladas,lo normal en esos infraseres.
    3 K 57
  3. pepel #3 pepel
    La fiesta ya se acabó.
    1 K 25
  4. MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
    Además de las agresiones físicas, otro de los testigos asegura que durante el ataque también robaron 200 euros a uno de los agredidos.
    Tras llamar a la Policía Local, nuestro interlocutor asegura que los agentes no actuaron contra los agresores pese a señalarles quiénes habían eran. “Me dice la policía ‘échate para atrás’ y me empuja. Yo le digo ‘¿pero qué está haciendo?’ y me responde ‘mejor cállate’”, relata uno de los afectados.

    Por qué no me extrañan nada ninguna de las dos cosas.
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  5. ansiet #5 ansiet
    El toro está bien?
    1 K 20

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