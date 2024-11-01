La escritura brahmi es el sistema de escritura más antiguo desarrollado en la India después de la escritura del Indo. Es uno de los sistemas de escritura más influyentes; todas las escrituras indias modernas y cientos de textos encontrados en el sudeste y este de Asia se derivan del brahmi. En vez de representar sonidos individuales de consonantes (C) y vocales (V), sus unidades básicas de escritura representan sílabas de diversos tipos (p. ej. CV, CCV, CCCV, CVC, VC). Los sistemas de escritura que operan de esta manera suelen clasificarse com