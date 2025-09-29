edición general
El escritor Ildefonso Falcones denuncia haber sido excluido por “motivos políticos” de la delegación catalana en la FIL de Guadalajara

El escritor Ildefonso Falcones ha denunciado que ha sido excluido “por motivos políticos” de la lista de 69 escritores que representarán a Cataluña en la Feria del Libro de Guadalajara. Atribuye la exclusión a que escribe y habla en castellano y a que es un padre de familia con cuatro hijos varones, heterosexual, blanco, cristiano y liberal. Sin embargo, en la lista aparecen autores catalanes no independentistas y que escriben solo en castellano. Falcones ha vendido más de 14 millones de libros y cuatro de sus novelas transcurren en Barcelona.

