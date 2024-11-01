edición general
Qué esconde la Fundación Franco en sus archivos y por qué interesan tanto a los historiadores

Qué esconde la Fundación Franco en sus archivos y por qué interesan tanto a los historiadores

27.620 documentos. Es el volumen de archivos históricos públicos que siguen bajo el poder de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Un fondo que el jueves 20 de noviembre, en pleno aniversario de la muerte del dictador, el Ministerio de Cultura instaba a la Abogacía del Estado a reclamar formalmente en los tribunales. Para que vuelva a su legítimo dueño: el pueblo. "Pertenece a los españoles, a los investigadores, a los docentes. Para que todo el mundo pueda documentar la represión de la dictadura", defendía Ernest Urtasun, en un entr

2 comentarios
#1 drstrangelove
Estarán esperando a que se muera el último de los maderos represores de la época, no vaya a ser que le caiga un puro tras revisar los documentos.
tul #2 tul *
#1 con marlaska de ministro de interior no le va a pasar nada a ningun torturador, por eso lo pusieron ahi.
