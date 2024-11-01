edición general
Los escoltas de Santiago Abascal hablan sobre el y otros a los que escoltaron

Gonzo desvela lo que pocos se atreven a contar: varios ex escoltas de Abascal revelan secretos inéditos, tensiones internas y el verdadero rostro del líder de VOX. Entre conflictos internos y confidencias sorprendentes, se muestra una cara desconocida del político que todos creen conocer. Una mirada directa a lo que sucede detrás de las cámaras, donde el poder y la intimidad se entrelazan en historias impactantes.

pepel #1 pepel
El mundo de los escoltas es un río revuelto en el que caben desokupas, porteros de discoteca y otras lides, además de gente honrada.
