Un escollo más para la vivienda: la falta de redes eléctricas retrasará hasta cuatro años la entrega de una casa

Los problemas de acceso a la red dejan en el alambre futuras promociones cuando la crisis de oferta de casas está devorando el mercado. El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones para los españoles. Al margen de lo que digan encuestas como el CIS, o lo que dispongan los grandes datos macroeconómicos sobre la renta de la ciudadanía, la realidad es que cada vez es más difícil acceder a ella y no se están construyendo nuevas viviendas al ritmo necesario.
| etiquetas: vivienda , acceso a red , es 1048/2013
Porque hay una ley que lo impide: el RD 1048/2013.
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13767
Artículo 16.1 1. El volumen anual de inversión de la red de distribución de energía eléctrica puesto en servicio el año n con derecho a retribución a cargo del sistema el año n+2 no podrá superar al 0,13% del PIB