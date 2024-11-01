Un escollo más para la vivienda: la falta de redes eléctricas retrasará hasta cuatro años la entrega de una casa

Los problemas de acceso a la red dejan en el alambre futuras promociones cuando la crisis de oferta de casas está devorando el mercado. El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones para los españoles. Al margen de lo que digan encuestas como el CIS, o lo que dispongan los grandes datos macroeconómicos sobre la renta de la ciudadanía, la realidad es que cada vez es más difícil acceder a ella y no se están construyendo nuevas viviendas al ritmo necesario.