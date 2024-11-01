Escena de la boda | Freaks [ENG SUB]  

La película Freaks (conocida en español como La parada de los monstruos), estrenada en 1932, es una de las obras más polémicas y fascinantes de la historia del cine. Dirigida por Tod Browning (quien también dirigió el Drácula de Lugosi), la cinta desafió las convenciones de la época al utilizar un reparto compuesto por personas con discapacidades físicas reales en lugar de actores caracterizados. En su época causó vómitos y abandonos, siendo prohibida en Reino Unido durante 30 años alegando que explotaba a personas con deformidades físicas.