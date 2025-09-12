·
13248
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5936
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
5214
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5071
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4177
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
683
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
575
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
426
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
551
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
480
Tellado lo ha vuelto a hacer
10
meneos
101
clics
Escándalo online tras el asesinato de Charlie Kirk: venden camisetas del tirador por casi 500 euros
El arresto de Tyler Robinson, sospechoso de matar al aliado de Trump, no ha frenado a oportunistas que intentan lucrarse con la ropa que llevaba durante el crimen ...
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
eeuu
,
ebay
8
2
1
K
100
actualidad
36 comentarios
8
2
1
K
100
actualidad
Comentarios destacados:
#1
angelitoMagno
¿Cuál es el problema? LIBERTAD.
8
K
90
#30
Skiner
*
#1
hacer negocio con esto como mínimo es de pésimo gusto.
No se que clase de degenerado compra algo así.
0
K
8
#33
puta
#29
#30
La izquierda es defensora de regímenes totalitarios y genocidas. Siempre pierde el debate de antemano con cualquier demócrata. Cualquiera.
1
K
5
#34
zentropia
#33
Los trolls son aburridos.
0
K
10
#36
Skiner
#33
0
K
8
#3
Golan_Trevize
Capitalismo en estado puro. MAGA, cojones, MAGA.
4
K
55
#2
NoMeVeas
Es el mercado amigo.
3
K
43
#15
volandero
#13
Charlie Kirk.
2
K
25
#18
puta
#15
No, no ha pedido que se maten a 20000 niños. Mientes.
2
K
10
#21
volandero
#18
Defendía las acciones militares de Israel.
Negaba que hubiera hambruna en Gaza y decía que los informes de la ONU sobre el tema eran "pura guerra visual".
Defendía las represalias contra las protestas propalestinas en los campus universitarios y la deportación de un estudiante propalestino.
Deshumanizaba a sus conciudadanos musulmanes y azuzaba el odio contra ellos.
¿Sigo o vas viendo quién era el angelito?
1
K
13
#22
puta
#21
¿Pero dónde decía lo de los 20000 niños? Iglesias también decía que Venezuela era una democracia y la población vive con 20 dólares al mes de sueldo. A mí me parece repugnante ambas opiniones, pero no creo que se les deba asesinar por ello.
0
K
6
#24
volandero
#22
Guau, con tu falacia
ad Venezuelam
acabas de ganar esta discusión.
Hala, a seguir ganándote los 200 eurillos al mes.
1
K
13
#26
puta
#24
Dejaré de hablar de Venezuela cuando la izquierda deje de hablar de Franco. Estoy en mi derecho de hacerlo igual que ellos
0
K
6
#29
zentropia
#26
como perder un debate.
0
K
10
#5
Leon_Bocanegra
Charlie estaría orgulloso del que ha tenido esta idea.
1
K
19
#11
volandero
#8
Cuando se carguen a un comunista cuyo trabajo sea promover el asesinato de 20.000 niños, avísame para alegrarme también.
1
K
17
#13
puta
#11
Qué fascista de los millones de votantes de derecha han promovido el asesinato de 20.000 niños?
2
K
10
#4
PerritaPiloto
Es un modelo comercial de camiseta que se ha puesto de moda.
1
K
16
#9
pitercio
Otro síntoma más, ya conocido, de lo enferma que está esa sociedad.
0
K
12
#10
XXguiriXX
El escándalo son los escandalizados. Esto pasa desde siempre. Recuerdo cuando se puso de moda la imagen de Bin Laden.
0
K
12
#16
Leon_Bocanegra
#14
lo siento, no tengo intención de discutir con propagandistas de derechas.
0
K
12
#19
puta
#16
Soy propangandista demócrata, no de derechas
0
K
6
#31
zentropia
#19
dado que tu nombre es puta opto por simple troll aburrido
0
K
10
#23
Glidingdemon
#20
La alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez (PP), ha comparecido este viernes tras conocerse públicamente la detención de su hijo, de 23 años, por el ataque perpetrado en abril contra la sede del PSOE, un hecho ante el que ha mostrado su "tremendo dolor" y el de su familia.
"Quizás sea el trago más duro de mi vida. Todavía me cuesta asimilar que mi hijo pueda estar implicado en un acto tan mezquino y, de hecho, trato de buscar explicación a todo lo que está sucediendo", ha dicho la alcaldesa en una comparecencia que ha convocado tras salir a la luz este viernes la detención de dos jóvenes por los hechos ocurridos en la sede socialista en Santander.
Ahora vas y lo cascas. La escoria en este país ahora mismo es la derecha
0
K
7
#25
puta
#23
¿y? eso se produce continuamente en todas las sedes. Al menos la madre de este sujeto lo ha condenado. Cuando lo hace la izquierda lo celebran o dicen que es un ataque de falsa bandera.
0
K
6
#28
Glidingdemon
#25
Ahora además lo justificas, cuando 4 comentarios más abajo dices que estás en contra de toda clase de terroristas. Paso de discutir con un facha que dice incoherencias cada dos minutos, que por otro lado es lo que hacéis todos los fachas cambiar de argumentos según la necesidad, vamos que sois todos lo que criticáis del perro Sánchez, una banda de mentirosos y sus votantes unos apesebrados domesticados y sin criterio, a pastar.
0
K
7
#32
puta
*
#28
Los terroristas son los que ponen bombas, como José Mújica u Otegi (adorados, por supuesto, por la izquierda española por el simple hecho de ser de izquierdas y terroristas), no tipos que viven con sus familias y lo único que hacen es expresarse libremente con un micrófono.
0
K
6
#35
BlackDog
Quien compraría algo así? tu has visto la cantidad de gente que justifica y defiende de que le metieran un tiro?
0
K
5
#6
puta
*
La izquierda española justificando la muerte de este tipo porque es fascista. Teniendo en cuenta que para ellos los votantes del PP y VOX son fascistas (y algunos del PSOE), realmente desean la muerte de millones personas.
Así es esta escoria inmunda y repugnante.
10
K
-57
#7
volandero
#6
No he visto a nadie justificando la muerte.
Pero en vista de las ideas que promovía con tanto éxito, pena CERO, no te voy a engañar.
2
K
30
#8
puta
*
#7
Pues tendrás los ojos tapados. Yo tampoco comulgo con las ideas comunistas porque históricamente se han demostrado que son genocidas, pero no deseo que nadie muera.
4
K
-3
#27
Blackspartak
#7
Pues yo sí que la justificaría
Por lo menos alguien hace algo
0
K
9
#12
Leon_Bocanegra
#6
leyendo tu primer comentario en meneame, tampoco es que tú seas un dechado de virtudes.
www.meneame.net/story/parlamento-europeo-desoye-peticion-minuto-silenc
0
K
12
#14
puta
#12
Mi primer comentario denota que estoy en contra del terrorismo. Por eso el rojerío me vota negativo.
0
K
6
#17
Glidingdemon
#6
la escoria repugnante es la que pone explosivos en la sede de partidos, esa escoria odia haber matado a alguien, ero supongo que esa escoria si te gusta es de derechas. Así es la escoria de derechas española, ve la paja ajena en el orto del otro, pero no ve el ilar de 40x40 en el suyo propio. Asco de patriotillas de pacotilla
0
K
7
#20
puta
#17
Los únicos que han puesto explosivos ha sido ETA en los últimos años. Una organización terrorista de izquierdas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
