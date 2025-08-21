edición general
Escándalo funerario en un pueblo de Sevilla: aparece un ataúd tirado en la basura junto al cementerio

Un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para el servicio de enterramiento ha dejado un ataúd en un contenedor de basura situado en las inmediaciones del cementerio municipal. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Consistorio procedió a la retirada y traslado del féretro.

Pacofrutos #5 Pacofrutos
#3 El féretro en cuestión corresponde al de un hombre que fue exhumado la mañana del martes, para que sus restos pudieran descansar con los de un familiar recientemente fallecido. Al sacar los restos, los trabajadores que realizaron estas labores, en vez de retirar el ataúd y proceder a su destrucción, se deshicieron del mismo abandonando en un contenedor el usado.
#7 Leon_Bocanegra
El Theobjetivebate en su línea, cuando informa ,miente, y cuando no miente no informa de nada.
#1 Albarkas *
Espero que estuviera vacío, pero no entiendo tanto jaleo por un ataúd en la basura.
Si no está en uso, se tira. ¿O querían que plantaran geranios dentro?
PD. Igual podía haber llamado a los que recogen muebles, pero el revuelo sería el mismo.
PD2. ¿A qué contenedor van los ataúdes?
#2 cajadecartonmojada *
#1 El contenido al orgánico, y el envase al punto limpio, aunque si es de plástico o lata se puede tirar en el amarillo.
#3 vantablack
#1 según la noticia :


<<Desde el Ayuntamiento han contactado con la familia afectada>>


No tengo claro qué ha pasado, porque en la foto el ataud se ve con cierto uso/viejo, sin leer la noticia hubiera dicho que era uno de exposición o que se quedó en algún almacenillo... pero ahora tengo preguntas, muchas preguntas.
#4 Albarkas *
#3 He leído la noticia y es incompleta la información. Al operario le habrán dicho que lo tire y no sabría que eso va al punto limpio o no querría complicarse y diría: "pues aquí mismo"
Pero que tampoco es un drama.
frg #8 frg
#1 Si ha sido usado no puedes tirarlo a la basura al haber contenido restos humanos. Si fuera nuevo no lo tirarían.
Garbns #6 Garbns
Pero no había que reusar todos los envases?
