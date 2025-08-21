Escándalo funerario en un pueblo de Sevilla: aparece un ataúd tirado en la basura junto al cementerio

Un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para el servicio de enterramiento ha dejado un ataúd en un contenedor de basura situado en las inmediaciones del cementerio municipal. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Consistorio procedió a la retirada y traslado del féretro.
| etiquetas: ataud , basura , sevilla , castiblanco , cementerio
objetivebate en su línea, cuando informa ,miente, y cuando no miente no informa de nada.
Si no está en uso, se tira. ¿O querían que plantaran geranios dentro?
PD. Igual podía haber llamado a los que recogen muebles, pero el revuelo sería el mismo.
PD2. ¿A qué contenedor van los ataúdes?
<<Desde el Ayuntamiento han contactado con la familia afectada>>
No tengo claro qué ha pasado, porque en la foto el ataud se ve con cierto uso/viejo, sin leer la noticia hubiera dicho que era uno de exposición o que se quedó en algún almacenillo... pero ahora tengo preguntas, muchas preguntas.
Pero que tampoco es un drama.