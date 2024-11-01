edición general
7 meneos
37 clics
Escándalo de apuestas en la NBA: arrestan a una estrella, un entrenador y decenas de personas más en EE.UU

Escándalo de apuestas en la NBA: arrestan a una estrella, un entrenador y decenas de personas más en EE.UU

La NBA se enfrenta a uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Autoridades estadounidenses revelaron este jueves detalles de dos amplias investigaciones de fraude que involucran a jugadores y entrenadores de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos así como a figuras del crimen organizado. Más de 30 personas han sido arrestadas en conexión con dos presuntas tramas: la primera sobre apuestas deportivas ilegales y la segunda relacionada con partidas de póker amañadas, según informó la fiscalía del Distrito Este.

| etiquetas: nba , apuestas
6 1 1 K 53 actualidad
1 comentarios
6 1 1 K 53 actualidad
Veo #1 Veo
No, no han arrestado ni está involucrado (que se sepa de momento) ninguna estrella.
0 K 7

menéame