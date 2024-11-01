·
Se para una escalera en la ONU cuando subía Trump y la FOX pide bombardear la institución
La Casa Blanca habla de “sabotaje” y pide “despidos” por una escalera que se paró cuando subía Trump y siembra sospechas por fallos del 'telepromter'
actualidad
#4
skaworld
Me encanta la foto... ¿Soy solo yo o la cara de Melania es un "me estas rozando con el cheeto, que corra el aire que hoy no toca"?
#6
devilinside
#4
Show me the money, motherfucker
#7
OCLuis
*
Me imagino que Trump y su gabinete lo que querrán es resarcimiento porque la gente ha tenido que ver a esa masa de carne subir con dificultad unas escaleras y se quedará con esa imagen en lugar de con sus modales, su retórica, su desprecio, su prepotencia, su suberbia, sus mentiras descaradas y sus exageraciones.
#3
comadrejo
Ojo.... ¡No es una noticia relacionada con kincojongun y corea de arriba!
Proximamente: Sentenciado a 4 cadenas perpetuas el videoperiodista que pulso la seta por error y paralizo el ascenso del amado lider.
#1
RoterHahn
¿Y de que le acusaran a la pobre escalera?
¿Formar parte del eje del
bien
mal?
¿Narcotrafico con conexiones Venezolanas?
¿Antifa?
#2
Tiranoc
#1
De oponerse al ascenso del próximo nobel de la paz.
#5
Gadfly
Muro de pago
