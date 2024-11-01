edición general
Se para una escalera en la ONU cuando subía Trump y la FOX pide bombardear la institución

La Casa Blanca habla de “sabotaje” y pide “despidos” por una escalera que se paró cuando subía Trump y siembra sospechas por fallos del 'telepromter'

skaworld #4 skaworld
Me encanta la foto... ¿Soy solo yo o la cara de Melania es un "me estas rozando con el cheeto, que corra el aire que hoy no toca"?
devilinside #6 devilinside
#4 Show me the money, motherfucker
OCLuis #7 OCLuis *
Me imagino que Trump y su gabinete lo que querrán es resarcimiento porque la gente ha tenido que ver a esa masa de carne subir con dificultad unas escaleras y se quedará con esa imagen en lugar de con sus modales, su retórica, su desprecio, su prepotencia, su suberbia, sus mentiras descaradas y sus exageraciones.
comadrejo #3 comadrejo
Ojo.... ¡No es una noticia relacionada con kincojongun y corea de arriba! :troll:

Proximamente: Sentenciado a 4 cadenas perpetuas el videoperiodista que pulso la seta por error y paralizo el ascenso del amado lider. :troll: :troll: :troll:
RoterHahn #1 RoterHahn
¿Y de que le acusaran a la pobre escalera?
¿Formar parte del eje del bien mal?
¿Narcotrafico con conexiones Venezolanas?
¿Antifa?
#2 Tiranoc
#1 De oponerse al ascenso del próximo nobel de la paz.
Gadfly #5 Gadfly
