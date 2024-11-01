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La ESA ya tiene terminado el modelo de prueba de la primera nave espacial europea reutilizable
El modelo será lanzado desde un helicóptero a finales de este año y planeará hasta aterrizar para recrear la aproximación final desde la órbita
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#1
HeilHynkel
Ya hay fotos del prototipo ....
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#2
sat
No tiene muy buena pinta.
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