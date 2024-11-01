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La ESA ya tiene terminado el modelo de prueba de la primera nave espacial europea reutilizable

La ESA ya tiene terminado el modelo de prueba de la primera nave espacial europea reutilizable

El modelo será lanzado desde un helicóptero a finales de este año y planeará hasta aterrizar para recrear la aproximación final desde la órbita

| etiquetas: esa , space rider , nave
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2 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya hay fotos del prototipo ....  media
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sat #2 sat
No tiene muy buena pinta.
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menéame