La Ertzaintza prepara un dispositivo especial en Bilbao ante la llegada del Israel-Premier Tech con la Vuelta

Ante la salida de la Vuelta a España desde Bilbao el próximo miércoles 3 de septiembre, fuentes policiales confirman que se prepara un dispositivo especial de seguridad por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Diversos colectivos han anunciado actos de protesta, lo que ha motivado que la Ertzaintza refuerce su despliegue para evitar incidentes. El hotel y el autobús del conjunto ciclista contarán con vigilancia específica, como ocurre cada vez que un equipo israelí llega a Euskadi.