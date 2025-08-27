edición general
10 meneos
11 clics
La Ertzaintza prepara un dispositivo especial en Bilbao ante la llegada del Israel-Premier Tech con la Vuelta

La Ertzaintza prepara un dispositivo especial en Bilbao ante la llegada del Israel-Premier Tech con la Vuelta

Ante la salida de la Vuelta a España desde Bilbao el próximo miércoles 3 de septiembre, fuentes policiales confirman que se prepara un dispositivo especial de seguridad por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Diversos colectivos han anunciado actos de protesta, lo que ha motivado que la Ertzaintza refuerce su despliegue para evitar incidentes. El hotel y el autobús del conjunto ciclista contarán con vigilancia específica, como ocurre cada vez que un equipo israelí llega a Euskadi.

| etiquetas: la vuelta , israel , ciclismo , genocidio , bilbao
8 2 0 K 116 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
Asimismov #2 Asimismov *
Esto es de un equipo palestino que viene a competir a España o a Euskadi y no necesita un dispositivo especial de la Ertzaintza, le basta con una contravigilancia del equipo sionista.
1 K 23
pepel #3 pepel
Protegiendo GENOCIDAS. No le faltaba otra cosa.
0 K 18
#1 R2dC
Será por similitudes entre vascos y gazaties.
- 2 millones de habitantes
- grupo terrorista en su territorio
- generalizaciones sobre que todos son terroristas
- torturas y abusos en cárceles de las fuerzas de "seguridad"
- tienen más posibilidades de recibir chequeos "aleatorios" sólo en base a su procedencia
- Gente inocente en el territorio es castigada
0 K 11
sotillo #4 sotillo
#1 Yo no soy vasco y me dan tanto asco como a ellos, lo único que me dice es que el número de personas comprometidas es mucho más alto que el de mi ciudad y si, me dan envidia por su humanidad y su comportamiento
0 K 12

menéame