Un error de principiantes: cómo Israel y EEUU aprovecharon una reunión de alto nivel en Teherán para descabezar al régimen de Irán

Los misiles estaban cargados, los portaviones en posición. Solo faltaba saber cuándo y cómo comenzaría el ataque sobre Irán, telegrafiado desde que Estados Unidos trasladara al golfo Pérsico el mayor contingente de fuerzas militares desde la invasión de Irak en 2003 y arreciaran los viajes de altos cargos de la seguridad israelí a Washington. Las respuestas llegaron de la inteligencia estadounidense, según publican varios medios norteamericanos, que llevaba meses rastreando junto a sus colegas israelíes los movimientos del líder supremo de Irán

Asimismov #3 Asimismov
Pues se han cargado al único con autoridad para frenar los combates. Los que vienen ahora no son tan ingenuos y mucho más violentos. Y China ya ha declarado inmoral e indecente a los lluesei y a lsraeI, por lo que actuará igual que los lluesei en la guerra de Ucrania dotando inteligencia y de medios a Irán. Será su guerra proxi con los lluesei e lsraeI.
Spirito #7 Spirito
De cajón de madera de tabla.

¿Ahora comprendéis por qué los meneantes normales no queremos hacer una quedada?
#4 cocococo
A mí me parece que esto fue como darle una patada a un avispero. La que se avecina me parece que terminará incluso en una guerra mundial, no sé.
#6 guillersk
#4 spirito ¿ Eres tú?
Herumel #1 Herumel
USA tiene claro que a través de los televisiones, ordenadores, alexas, móviles, escuchándolos, sus posiciones, sabiendo de quien son, quien habla alrededor, quien está detrás, que relaciones tienen con quien, que costumbres tienen, como teclean, con el wifi de los aparatos, pueden hacer radar y saben cuantas personas hay en una habitación, que hacen, a quien se dirigen, con todo eso....
Son capaces de cargarse a quien quieran cuando quieran a cualquier persona del mundo.
#2 guillersk
A verrrr juntarsus para la foto.... Un poco más.. un poco más... FLASH!!!
nemeame #5 nemeame
Con este ataque seguro que han convencido a Irán de que no les hace falta programa nuclear
