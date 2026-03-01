Un error de principiantes: cómo Israel y EEUU aprovecharon una reunión de alto nivel en Teherán para descabezar al régimen de Irán

Los misiles estaban cargados, los portaviones en posición. Solo faltaba saber cuándo y cómo comenzaría el ataque sobre Irán, telegrafiado desde que Estados Unidos trasladara al golfo Pérsico el mayor contingente de fuerzas militares desde la invasión de Irak en 2003 y arreciaran los viajes de altos cargos de la seguridad israelí a Washington. Las respuestas llegaron de la inteligencia estadounidense, según publican varios medios norteamericanos, que llevaba meses rastreando junto a sus colegas israelíes los movimientos del líder supremo de Irán
| etiquetas: guerra , iran , eeuu , israel
¿Ahora comprendéis por qué los meneantes normales no queremos hacer una quedada?
Son capaces de cargarse a quien quieran cuando quieran a cualquier persona del mundo.