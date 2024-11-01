El Error De MiCA: Cómo La Regulación Europea Está Reforzando El Dominio Del Dólar

El fallo de Europa con MiCA no es solo económico. Es estratégico. Al dificultar el desarrollo de stablecoins en euros, la UE refuerza sin querer la hegemonía del dólar en un momento crucial, justo cuando una alternativa sólida y europea podría ofrecer competencia real y más diversidad en el sistema monetario digital
Lo que vino después, la especulación interesada de monedas virtuales con empresas afincadas a paraísos fiscales es otra historia diferente paralela a lo que esta tecnología libre ha traído.
Por supuesto que no hay que dar de comer a especuladores.