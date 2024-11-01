edición general
El Error De MiCA: Cómo La Regulación Europea Está Reforzando El Dominio Del Dólar

El fallo de Europa con MiCA no es solo económico. Es estratégico. Al dificultar el desarrollo de stablecoins en euros, la UE refuerza sin querer la hegemonía del dólar en un momento crucial, justo cuando una alternativa sólida y europea podría ofrecer competencia real y más diversidad en el sistema monetario digital

#2 txepel
Pregunta honesta de uno que está viendo el tema de las criptos desde la grada. ¿Han servido y sirven estas para algo más que especular?
shake-it #3 shake-it
#2 A ver si te piensas que los gigawatios de energía eléctrica se gastan solos y que el planeta no necesita ayuda para calentarse.
#4 yarkyark
#2 Si. Para mover capitales sin que se entere nadie.
frankiegth #5 frankiegth *
#2. Si ya tengo serios problemas para creerme lo que tienen montado con el dinero físico puedes imaginar mis reticencias respecto a las criptomonedas. Y conviene recordar el continuo goteo de casos de robo de criptomonedas o la pérdida de passwords para acceder a ellas.
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
#2 a día de hoy, no. Es un activo intangible exclusivamente especulativo.
#7 soberao
#2 Bitcoin sirvió para inaugurar una tecnología que no pudo impedir donaciones a Wikileaks cuando Visa, Mastercard y Paypal bloquearon los pagos de particulares al proyecto Wikileaks.
Lo que vino después, la especulación interesada de monedas virtuales con empresas afincadas a paraísos fiscales es otra historia diferente paralela a lo que esta tecnología libre ha traído.

Por supuesto que no hay que dar de comer a especuladores.
FueraSionistasdeMeneame #8 FueraSionistasdeMeneame
#2 Comprar en paginas nopor
