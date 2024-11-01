ERNST "PUTZI" HANFSTAENGL, el hombre de Harvard de Hitler

Desde Harvard y la Casa Blanca hasta las cervecerías de Múnich y el séquito de un incendiario en ascenso llamado Adolf Hitler. Hanfstaengl asumió el papel de músico de la corte, asesor de imagen e intermediario, especialmente con corresponsales estadounidenses, diplomáticos y visitantes. "Es muy diferente de Harvard a Hitler, pero en mi caso la conexión es directa", Hanfstaengl al recordar la cadena de acontecimientos que le llevó a Hitler dijo, "todo eso es solo obra de algún arte del destino"...