edición general
10 meneos
35 clics
Eric Storm: "Si la España de Franco hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial o sido un país comunista, Cataluña sería hoy un Estado independiente"

Eric Storm: "Si la España de Franco hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial o sido un país comunista, Cataluña sería hoy un Estado independiente"

El historiador holandés publica 'Nacionalismo', un recorrido integral por la historia de este concepto que aún hoy marca nuestras vidas y que está lleno de equívocos y falsos mitos. "La gente suele confundir el nacionalismo político y el cultural y de ahí viene muchas tensiones actuales"

| etiquetas: eric storm , nacionalismo
9 1 3 K 61 cultura
14 comentarios
9 1 3 K 61 cultura
Comentarios destacados:    
#3 PerritaPiloto
Y si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta.
8 K 112
#5 thekeeper
podemos suponer lo que queramos con cosas que nunca pasaron
2 K 35
#4 maoma
andorra
0 K 12
Asimismov #9 Asimismov
¡Ucronía!
0 K 12
cosmonauta #1 cosmonauta
Recomiendo ir algo más allá del titular.
0 K 12
Dragstat #6 Dragstat
#1 ya que es de El Mundo me he ido a los comentarios para comprobar, como sospechaba, que este artículo lo publican para detonar el odio en sus lectores, están todos retorciéndose con dolor biliar. Necesitan a la gente enfurecida para tener el caldo de cultivo que le gusta a la derecha. Por otra parte el artículo es interesante.
2 K 37
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 Es que lo que cuenta, por ejemplo, de los libros de cocina va a escocer a más de uno.
0 K 12
johel #2 johel *
España seria una republica federal, como usa y alemania.
0 K 11
Battlestar #10 Battlestar
Bueno, si otros países hubieran participado en el conflicto el resultado de la contienda podría haber variado.
0 K 10
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
Y si Napoleón no hubiese invadido España posiblemente seguiría existiendo el Imperio Españó :shit: puestos a posibles...
0 K 10
#13 diablos_maiq
#12 y si siguieran los piratas de antaño en el caribe no tendríamos calentamiento global
0 K 10
#14 arreglenenlacemagico
puede ser o puede que no , ahora lo leo :troll:
0 K 8
#8 Aas59
A saber!!!
0 K 7
#11 Katos
Pues desde luego viviríamos más tranquilos.
Cansinos hasta la extenuación, niñatos de papa incapaces de admitir sus errores en dónde el único mantra es España, España, España...
Catalunya pudo ser independiente pero es parte de España así seguirá siendo.
0 K 6

menéame