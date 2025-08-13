·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7605
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5693
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4446
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
3602
clics
Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
3408
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
604
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
401
Óscar Puente, al PP: “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”
562
Un bombero de Castilla y León: "Estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea" | Sociedad | Cadena SER
822
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León
368
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
138
meneos
497
clics
'Eres una puta negra': agresión racista a una médico en Ciudad Real
Los hechos se produjeron en el centro de salud de Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real. A la facultativa también la amenazaron con violarla según denuncia CSIF
|
etiquetas
:
agresión
,
racista
,
médico
,
ciudad real
,
bolaños de calatrava
72
66
0
K
495
actualidad
35 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
72
66
0
K
495
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
jonolulu
Yo a gente de esta le retiraría la asistencia sanitaria de por vida
11
K
93
#2
Supercinexin
*
Hay que dotar al personal sanitario de táseres y botes de spray pimienta.
7
K
84
#6
cocolisto
#2
A no olvidar la recortada en caso extremo.Son contundentes,
.
¿Que tal un equipo exprofeso con seguridad para pacientes conflictivos y la prohibición de acercarse a toda sanidad pública a menos de 500mts?.
4
K
63
#15
Pepis
#6
Si te presentas a las elecciones con esa propuesta, te voto.
0
K
6
#23
Beltenebros
*
#2
CC
#6
#15
#20
.
Hay que mejorar el sistema educativo y la propia sociedad, incluyendo los medios de comunicación, pero esto es casi imposible en un sistema capitalista.
De todas formas, a veces tengo la sensación de que no todo el mundo es homo sapiens sapiens, porque ciertos comportamientos no tienen explicación.
2
K
55
#20
victorjba
#6
Tanto tanto no. Pero una buena perdigonada de sal si que molaría.
0
K
15
#29
solojavi
#6
Lo del equipo de seguridad me parece demasiado caro. Con la prohibición y en caso de que se lava salte enviar geos a destrozar todo hasta que aparezca se soluciona el problema con muy pocos casos. Por supuesto, en cuanto aparezca se envía a todos los sujetos implicados a una mazmorra tipo medieval hasta que salga su juicio o Darwin actúe.
0
K
8
#7
Barney_77
#2
Ojalá. Seguro que algunos se lo pensarían muy mucho antes de hacer lo que hacen en los hospitales y urgencias.
2
K
42
#11
Aokromes
#2
y a los profesores. pero yo creo que ni por esas en mi ciudad cada 2*3 salen noticias de borregos atacando a la policia.
0
K
11
#25
Ehorus
#2
mucho más fácil.. como desgraciadamente a semejantes individuos no se les puede negar (aunque no es un derecho fundamental, que conste) el acceso a la sanidad pública...
sí que creo
que se le puede obligar a tener que ir a otro consultorio.. por ejemplo a la otra punta de la provincia....
Otro aspecto que yo haría, sería que al igual que hay una lista de morosos (pese a la supuesta lopd) .. crear una lista de "personas violentas contra cuerpo sanitario" .. pues no estaría mal.. que cada vez que la persona se presentase a un consultorio... tuviera a dos seguratas "haciéndole sombra"
0
K
10
#32
La_Conquista_Del_Mundo
#2
no, educación y hasta que llegue la educación dos policias, uno a cada lado de la medica para que no pase esto:
Ya en consulta, el hombre consideró inapropiado el diagnóstico emitido por la facultativa y comenzó a gritarle y a proferir insultos contra ella como "perra" o "eres una puta negra", al tiempo que la amenazaba con violarla, ha señalado CSIF.
A su vez, la mujer que lo acompañaba intentó agredir a la médica, aunque no llegó a hacerlo porque un enfermero consiguió sujetarla.
0
K
9
#8
karakol
el hombre consideró inapropiado el diagnóstico emitido por la facultativa
¿Para que va al centro si sabe más que la médica?
Por cierto, el personal médico tiene reconocimiento de autoridad en el ejercicio de sus funciones. A este par de salvajes le va a caer una de la que se acordarán en mucho tiempo.
4
K
57
#9
tobruk1234
#8
Apostamos a qué se va con una multa de mierda
2
K
31
#24
cnr
#8
Dejando totalmente al margen al cabestro este, a mi padre casi se lo carga una médica que se empeñaba en que los dolores que tenía en el pecho eran gases y en negarse con todo su coño moreno a hacerle siquiera un puto electro. Tuvo que cambiar de médico y, de la primera consulta, salió directo para urgencias a que lo ingresasen.
Ya sé que es una anécdota personal no extrapolable, pero sí... a veces el médico no sabe o no le da la gana hacer su trabajo.
1
K
17
#1
Trifasico
*
No hombre no, como va a ser eso racismo, o machismo... que es solo una forma de hablar hombre...
No hay forma de saber la intencionalidad de esas palabras, o lo que el hijo de puta este pensaba, cuando las pronuncio.
6
K
53
#10
Aokromes
#1
a ver cuando aparecen aqui los que preguntan si comia jamon, aunque no creo que lo pregunten. #
2
K
34
#13
AGlC
#1
Pues parece que su pareja estaba bastante deacuerdo con ese comportamiento... telita
0
K
7
#16
Eukherio
#1
Es lenguaje habitual de redes sociales eso de puta como insulto universal y la amenaza de una violación. Igual hasta libran si muestran los canales de Telegram y similares.
0
K
8
#19
Fj_Bs
*
#1
ay ay , si hace eso en Cuba , la medica le da unas ostias que lo deja al piso , sin derecho a reclamar
, soy no violento , pero tratar asi una medica dios mio, si se lo dice a una policia mulata , va preso con cargos
0
K
6
#27
Leon_Bocanegra
#1
es que no es racismo. Simplemente es gente que piensa diferente. El problema es que los rogelios llamáis racista a todo el que piensa diferente.
1
K
19
#33
tetepepe
#27
Exacto, a todos los que pensáis que sólo los blancos católocos, apostólocos y romemos tienen derecho a estar en este mundo.
0
K
7
#35
Leon_Bocanegra
#33
Ostia colega. El detector de sarcasmo lo tienes jodido ,pero muy jodido.
0
K
8
#4
poxemita
Joder que energúmeno, la iba a violar y fue a la consulta acompañado por su mujer.
Me ha recordado a
youtu.be/a_kK4TDwsJ0
4
K
35
#5
GeneWilder
#4
¡Grande!
0
K
10
#14
SeñorPresunciones
La peña se está orangutanizando a una velocidad increíble, yo creo que nos vamos a la mierda a pasos de gigante.
2
K
27
#17
gauntlet_
Estudiar medicina para que unos retrasados te acaben vilipendiando mientras los atiendes gratis debe de ser muy jodido.
2
K
27
#22
Mark_
Es que os quejáis por todo...
¿Le dan una paliza a alguien a golpe de "maricón de mierda"? Nah, no es homofobia.
¿Le dan una paliza a una mujer a golpe de "zorra hija de puta"? Nah, no es machismo.
¿Le dan una paliza a una persona racializada? Nah, tampoco es xenofobia.
Cristalitos, es lo que sois. Eso si, cuando una mujer apuñala al cabronazo que la agrede..."denuncias falsas..."
Cuando un inmigrante le abre la cabeza al explotador que le lleva hasta el límite "nos roban el trabajo".
Cuando un maricón se defiende "ya tienen los mismos derechos".
¿Añado algo más?
2
K
25
#28
verocla
#22
lo que quieren es subvenciones,no sacar a sus muertos de las cuentas
Es que las visten como putas
0
K
10
#34
autonomator
*
Es libertad de ejpreción!!
Los malnacidos hijos de mil mierdas tienen derecho a ejprezarze!!
0
K
17
#12
manzitor
Hay mucho cazurro suelto, en Bolaños igual más, aunque inmigración para la agricultura hay mucha. Estos tienen que aprender que sale caro.
0
K
12
#21
andando
*
#12
en Bolaños hay nivel
0
K
11
#18
Mltfrtk
Será a una médica, no a una médico.
1
K
10
#30
konde1313
A esta peña yo le quitaba la atención primaria. Si quieren algo que se vayan a la privada o a urgencias hospitalarias.
0
K
10
#26
brandao
"Con esta nueva agresión ya son cuatro los episodios violentos que han tenido lugar en la provincia de Ciudad Real en las últimas semanas."
pues chico, qué envidia de provincia.
0
K
8
#31
donchan
'Eres una puta negra'
No me cuestiono como sabía que es negra, ya que esto suele ser bastante evidente. Hay que mirarla para verlo, cierto, pero mirar es algo habitual.
Es más sorprendente que reconozca que sabe que es una puta sin que no caiga en que los demás se preguntarán cómo lo sabe.
0
K
7
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Que tal un equipo exprofeso con seguridad para pacientes conflictivos y la prohibición de acercarse a toda sanidad pública a menos de 500mts?.
Hay que mejorar el sistema educativo y la propia sociedad, incluyendo los medios de comunicación, pero esto es casi imposible en un sistema capitalista.
De todas formas, a veces tengo la sensación de que no todo el mundo es homo sapiens sapiens, porque ciertos comportamientos no tienen explicación.
Otro aspecto que yo haría, sería que al igual que hay una lista de morosos (pese a la supuesta lopd) .. crear una lista de "personas violentas contra cuerpo sanitario" .. pues no estaría mal.. que cada vez que la persona se presentase a un consultorio... tuviera a dos seguratas "haciéndole sombra"
Ya en consulta, el hombre consideró inapropiado el diagnóstico emitido por la facultativa y comenzó a gritarle y a proferir insultos contra ella como "perra" o "eres una puta negra", al tiempo que la amenazaba con violarla, ha señalado CSIF.
A su vez, la mujer que lo acompañaba intentó agredir a la médica, aunque no llegó a hacerlo porque un enfermero consiguió sujetarla.
¿Para que va al centro si sabe más que la médica?
Por cierto, el personal médico tiene reconocimiento de autoridad en el ejercicio de sus funciones. A este par de salvajes le va a caer una de la que se acordarán en mucho tiempo.
Ya sé que es una anécdota personal no extrapolable, pero sí... a veces el médico no sabe o no le da la gana hacer su trabajo.
No hay forma de saber la intencionalidad de esas palabras, o lo que el hijo de puta este pensaba, cuando las pronuncio.
Me ha recordado a youtu.be/a_kK4TDwsJ0
¿Le dan una paliza a alguien a golpe de "maricón de mierda"? Nah, no es homofobia.
¿Le dan una paliza a una mujer a golpe de "zorra hija de puta"? Nah, no es machismo.
¿Le dan una paliza a una persona racializada? Nah, tampoco es xenofobia.
Cristalitos, es lo que sois. Eso si, cuando una mujer apuñala al cabronazo que la agrede..."denuncias falsas..."
Cuando un inmigrante le abre la cabeza al explotador que le lleva hasta el límite "nos roban el trabajo".
Cuando un maricón se defiende "ya tienen los mismos derechos".
¿Añado algo más?
Es que las visten como putas
Los malnacidos hijos de mil mierdas tienen derecho a ejprezarze!!
pues chico, qué envidia de provincia.
No me cuestiono como sabía que es negra, ya que esto suele ser bastante evidente. Hay que mirarla para verlo, cierto, pero mirar es algo habitual.
Es más sorprendente que reconozca que sabe que es una puta sin que no caiga en que los demás se preguntarán cómo lo sabe.