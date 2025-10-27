Erdogan y Starmer firman un acuerdo de 9.000 millones de euros para adquirir 20 cazas Eurofighter

Turquía y Reino Unido firmaron un acuerdo de 9.000 millones de euros para adquirir 20 cazas Eurofighter, fortaleciendo su cooperación en defensa y economía y tras levantar Alemania el veto a la venta de armamento a Turquia. El primer ministro británico destacó que el pacto garantiza 20.000 empleos en Reino Unido y refuerza la seguridad de la OTAN. Además, Turquía planea comprar 24 cazas usados a Qatar y Omán. El acuerdo se da en medio de tensiones políticas internas en Turquía, incluyendo nuevos cargos contra el alcalde opositor de Estambul.