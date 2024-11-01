edición general
Erdogan ha emitido un claro mensaje: no queremos involucrarnos en la guerra contra Irán. [eng]

El presidente turco, con reputación de ser firme, directo y contundente, fue claro al dirigirse a su gabinete el lunes. No quiere que Turquía se vea arrastrada a esta guerra contra Irán. "Nuestro principal objetivo es mantener a nuestro país a salvo de este fuego. Garantizar la seguridad de Turquía y la paz de sus 86 millones de ciudadanos es nuestra mayor prioridad", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan a sus ministros.

#4 Suleiman
Menos mal...
K 25
#1 Troylanas
No es tonto y sabe que para los sionazis Turkia es el siguiente plato
K 19
Apotropeo #3 Apotropeo
#1 Los tendran implantados pero ni uno de tonto.
K 22
Asimismov #6 Asimismov *
#1 el siguiente es Arabia Saudí, que es más dependiente de los lluesei que la propia Unión Europea.
Turquía está generando su propia industria armamentista menos independiente de los americanos y más de los "chips de lavadoras" que han demostrado su eficacia.
K 13
azathothruna #2 azathothruna
La verdad, deberia salirse de la Otan.
O directamente decir a los kurdos
"por cada zionista muerto, te doy 1m2 de terreno"
K 18
JackNorte #5 JackNorte *
Aun algunos politicos creen que tienen eleccion o que tienen soberania y no entienden lo cerca que estan de un golpe de estado democratizador.
Ven las barbas de los vecinos cortar y se piensan que sus barbas son sagradas.
Se creen que los genocidas tienen palabra o ley. Lo unico que entienden es si sla cuenta les sale a pagar o les sale rentable.
K 13

