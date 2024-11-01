Erdogan ha emitido un claro mensaje: no queremos involucrarnos en la guerra contra Irán. [eng]

El presidente turco, con reputación de ser firme, directo y contundente, fue claro al dirigirse a su gabinete el lunes. No quiere que Turquía se vea arrastrada a esta guerra contra Irán. "Nuestro principal objetivo es mantener a nuestro país a salvo de este fuego. Garantizar la seguridad de Turquía y la paz de sus 86 millones de ciudadanos es nuestra mayor prioridad", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan a sus ministros.