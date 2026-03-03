ERC presenta su veto a los presupuestos mientras sigue negociando con el Govern

ERC ha presentado este martes en el Parlament una enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la Generalitat. Es un movimiento con el que el partido de Oriol Junqueras busca exhibir que está dispuesto a tumbar las cuentas catalanas si el Gobierno del PSOE no garantiza avances para que Catalunya pueda recaudar en el futuro su IRPF. Pese a la enmienda, los republicanos no se descartan del todo y siguen negociando con el Govern una salida al desencuentro actual.