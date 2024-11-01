Erbario: un herbario del siglo XV del norte de Italia [Eng]  

Este maravilloso herbario del siglo XV procede del norte de Italia (muy probablemente del Véneto) y contiene varios estilos de ilustración diferentes, evidencia de una serie de ampliaciones realizadas al manuscrito a lo largo de varias generaciones. Comenzó a principios del siglo XV como un conjunto de unas setenta pinturas de plantas muy estilizadas, cuyos patrones, rostros humanos y otros elementos fantásticos siguen en general las convenciones medievales (en particular, la tradición herbaria del Pseudo-Apuleio). Tiempo después, en el mismo