La era de la posverdad: Dunk es woke, Tolkien racista… y Anillos de Poder es buena

En este vídeo respondo a varias afirmaciones que aparecen con frecuencia en el canal: desde la idea de que Dunk es “woke”, pasando por el clásico “Tolkien era racista”, hasta comparaciones entre El Caballero de los Siete Reinos y Los Anillos de Poder que merecen ser analizadas con un poco más de calma. Aprovecharemos algunos de estos comentarios para hablar de cosas que van más allá del meme: cómo funcionan los mitos fundacionales en la fantasía o la coherencia moral de personajes.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tolkin era un inglés de su tiempo ... es decir, bastante racista y clasista. Dunk es quijote moderno, pero sin estar loco (o sí, porque ir de buena persona en su mundo ... )

Pero los anillos del poder es una puta mierda proselitista mormona.
2
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Como no. Pesadín Incertis, el chutuber que solo hablaba de un tema una y otra vez hasta machacarlo y hacerlo papilla. Que pesao, tío!
0
#3 txepel
Podemos criticar que desde el presente se juzgue con parámetros “racistas/antirracistas” a autores del pasado, de otro contexto moral. Pero lo que no podemos decir es que Tolkien no era racista.
0
Cabre13 #6 Cabre13
No sé los demás pero yo no conozco a nadie que hable bien de esa serie cuyo último capítulo fue emitido hace año y medio, no entiendo por qué alguien necesita hablar de esa serie cada pocas semanas salvo por aquello de recibir aplausos de otros obsesionados.
0
eltxoa #7 eltxoa
Lo woke tiene 10 a 15 años. Ser woke no es ser progresista. Más bien al contrario. Star Trek TNG /DS9 /VOY eran progresistas. No eran Woke. El Stark Trek de ahora es woke.

El caso es que incluso una película o serie puede ser woke y ser buena, entretenida, satisfactoria. No recuerdo ningún ejemplo ahora pero tengo el feeling de hacer visto algo woke decente. :troll:
0
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
#7 De haber existido el término "woke" en su momento entonces hubiera sido usado en contra de los que estaban a favor de abolir la esclavitud, del sufragio femenino, de establacer vacaciones en el ámbito laboral, etc, y lo hubiesen usado los mismos que lo usan ahora. Dentro de 20 años y una vez superadas las polémicas actuales, se inventarán otra palabra que sustituya a "woke" para usarla de manera similar a la que se utiliza actualmente.
0
eltxoa #9 eltxoa *
#8 No, eso no va a pasar, porque lo woke es algo negativo por ser equivalente a multiples whasings, pinkwashing, greenwhasing y demás.

Lo woke no es ser solidario, es pretender serlo. Es algo toxico, narcisista, hipócrita, y propio de las redes sociales, e instrumento del poder y las corporaciones.
0
Don_Pixote #2 Don_Pixote
los Anillos de poder es buena para dormirse
0
#4 Maikimaik
#2 Para dormir, nada como la voz de Paco Rabal narrando el inicio de Conan El Bárbaro. He hecho un estudio muy serio con la muestra unipersonal de mí mismo y está científicamente demostrado.
0

