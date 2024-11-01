La era de la posverdad: Dunk es woke, Tolkien racista… y Anillos de Poder es buena  

En este vídeo respondo a varias afirmaciones que aparecen con frecuencia en el canal: desde la idea de que Dunk es “woke”, pasando por el clásico “Tolkien era racista”, hasta comparaciones entre El Caballero de los Siete Reinos y Los Anillos de Poder que merecen ser analizadas con un poco más de calma. Aprovecharemos algunos de estos comentarios para hablar de cosas que van más allá del meme: cómo funcionan los mitos fundacionales en la fantasía o la coherencia moral de personajes.