¿Era necesario hablar, otra vez, de la Armada “Invencible”? Películas, Historia y Leyenda Negra

Empezaremos por constatar que la industria cinematográfica -que se va a dar en estos días de septiembre otro gran homenaje en la capital guipuzcoana- tiende, sobre todo en los últimos años, a repetirse, a explotar determinadas sagas hasta la extenuación (Star Wars, superhéroes...). Donde no parece incurrir en ese defecto es en el cine histórico. Así las pantallas se han ido llenando en los últimos años de películas de ese tipo, pero el tema de la Armada Invencible hace casi dos décadas que se trató por última vez y no para bien.