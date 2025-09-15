¿Era necesario hablar, otra vez, de la Armada “Invencible”? Películas, Historia y Leyenda Negra

Empezaremos por constatar que la industria cinematográfica -que se va a dar en estos días de septiembre otro gran homenaje en la capital guipuzcoana- tiende, sobre todo en los últimos años, a repetirse, a explotar determinadas sagas hasta la extenuación (Star Wars, superhéroes...). Donde no parece incurrir en ese defecto es en el cine histórico. Así las pantallas se han ido llenando en los últimos años de películas de ese tipo, pero el tema de la Armada Invencible hace casi dos décadas que se trató por última vez y no para bien.
Se ganaron las batallas, pero se perdió la guerra
#1 pues de las mejores serias es la de La Mula, pero técnicamente es screener (el director se llevó el máster del montaje final por no-se-que mandanga y tiraron de lo que tenían)
Tampoco está de mas el cine de la guerra civil, tiene su público y siempre, si es sería (quiero decir, no comedia), puedes aprender algo
No sé a que te refieres conque se ganaron batallas pero se perdio la guerra. ¿Te refieres al tratado de paz favorable a España de 1604?
Pero me gusta tu comentario porque te acuerdas de La Mula, una de las mejores peliculas de la guerra civil.
Al final los que están arriba se gastan su dinero en promocionarse a ellos mismo. Hace unos meses los chinos estrenaron una…
www.ivoox.com/programa-579-la-armada-invencible-mito-realidad-audios-m
Ahí se revelan algunos factores del desastre, que no derrota.
derrota fue lo que se comieron los ingleses al intentar hacer lo mismo
Gracias por dejarnos siempre muestras de tu saber ( y encima, gratis)
#4 Los pérfidos apenas pudieron hundir dos o tres barcos en la Batalla de Gravelinas, la más importante de La Empresa, como se conocía toda la operación.
El desastre vino por el envío de brulotes, la desorganización posterior y, sobre todo, por el rodeo por el norte de las islas británicas. Ahí los navíos naufragaron por docenas.
Existe en Irlanda un sitio llamado Spanish Point donde…
es.wikipedia.org/wiki/Invencible_Inglesa
De esa no se habla