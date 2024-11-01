La era de la guerra láser ha empezado [ENG]  

Imagina un campo de batalla del futuro. Uno en el que existe esta torreta láser de un megavatio. Dispara rayos de luz verde desde su torreta de un metro de ancho alimentada por una batería de 100 kWh. Eso es suficiente para seis minutos de disparo continuo. El arma cabe dentro de un contenedor de transporte estándar y puede ser transportada por la mayoría de los camiones pesados. Si se puede conectar un generador al motor de 500 caballos de fuerza del camión la batería se puede recargar en unos 16 minutos.