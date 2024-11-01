¿Era un francotirador experto o solo tuvo suerte?  

El atentado contra Charlie Kirk ha generado titulares en todo el mundo… pero pocos se han detenido a analizar la parte táctica del disparo y lo que realmente pudo ocurrir en la escena. En este video explico: ✅ La posición del tirador y su línea de tiro. ✅ Qué papel juegan los zeros en balística. ✅ Posibles fallos del tirador bajo estrés. ✅ Mis suposiciones tácticas basadas en la escena.