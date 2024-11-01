edición general
¿Era un francotirador experto o solo tuvo suerte?  

El atentado contra Charlie Kirk ha generado titulares en todo el mundo… pero pocos se han detenido a analizar la parte táctica del disparo y lo que realmente pudo ocurrir en la escena. En este video explico: ✅ La posición del tirador y su línea de tiro. ✅ Qué papel juegan los zeros en balística. ✅ Posibles fallos del tirador bajo estrés. ✅ Mis suposiciones tácticas basadas en la escena.

Professor #3 Professor *
Segun mi experiencia en la mili, el cuchillo tiene que estar perfectamente afilado sin mellas para que la cascara de la patata pueda salir limpia en una sola tira.
14 K 123
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Este pavo analiza un poco el tiro que se llevó por delante a Kirk.

Si los datos de distancia que da son ciertos, lo de que le impactara en el cuello encaja con que falló con el tiro original (no se apunta al sitio jodido, se apunta al fácil)

Por mi experiencia viejuna en la mili, tirando con un chopo a 100 metros tumbado con las miras de hierro (ni ópticas ni pollas) cascarle a una silueta en el torno no es complicado, en la cabeza es jodido porque el punto de mira te la tapa entera) Este pavo usó un rifle de cerrojo con un calibre que se usaba en la SGM, es decir, preparador para batir blancos a un km, si los llegas a ver.

El que se llevó por delante a Kennedy tenía una distancia similar.
2 K 29
#12 daniMate *
Hablando con tiradores y cazadores, es un tiro "fácil" para un chaval que lleva desde niño practicando.
A menos de 200 m con mira telescópica, un buen rifle y buenas balas

Aún así el chaval apuntó a la cabeza pero un ligero "error" acabo con la bala en el cuello, con el mismo efecto letal pero más sangre en el escenario al seccionarle la carótida.

Yo no he disparado un arma en mi vida. Pero conozco gente que caza y algún militar y les parece algo más que factible a esa distancia y esas armas.

Otra cuestión es como nadie vio a un tipo a 150 m del escenario, subido a un tejado con un rifle
¿Que clase de equipo de seguridad se deja por alto algo así en un país donde regalan rifles con las chuches?
1 K 18
Aergon #14 Aergon
#12 Es que no les importa que haya muertos, era lo decía el mismo que ha fallecido por culpa de ello.

Creo que es porque esforzarse en buscar 0 víctimas por armas demostraría que mantener ese derecho cuesta mas de lo que proporciona, por eso sugerir intentarlo ya supone un recorte de derechos como cualquier otro intento de controlar las armas de fuego.
0 K 12
Torrezzno #13 Torrezzno
Basura fascistoide de canal
0 K 17
#1 LaMinaEnMiPuerta
Un resumen? Es una conspiración para decir disparó otro?
1 K 14
Honzo #8 Honzo
#1 Ni lo dudes, el video en si no, en los comentarios ya están los payasos de siempre
1 K 16
reithor #7 reithor
Charlie was mangionized.
0 K 11
Lutin #5 Lutin
Tenía una mira telescópica, así da igual lo experto que fuese, le aciertas a una pelota de tenis a 100 metros con ese rifle y más.
0 K 7
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
#5 yo no experto, pero la caída de la bala, el viento, el movimiento del blanco, la propia respiración y tremor del tirador, todo ello interviene en la precisión, no sólo lo buena que sea la mira.
Si un inexperto acierta, es pura buena suerte.
1 K 19
Lutin #11 Lutin *
#9 Viene en las noticias, encontraron el rifle un Máuser calibre 30-06 con mira telescópica.

#6 con esto le das a un tío a 100 metros sin problema. Sin ser un experto, y este niño sabía tirar.  media
0 K 7
Honzo #9 Honzo
#5 Las flipadas aquí no, en el video de youtube
0 K 9

