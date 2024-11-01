¿Era un francotirador experto o solo tuvo suerte?  

El atentado contra Charlie Kirk ha generado titulares en todo el mundo… pero pocos se han detenido a analizar la parte táctica del disparo y lo que realmente pudo ocurrir en la escena. En este video explico: ✅ La posición del tirador y su línea de tiro. ✅ Qué papel juegan los zeros en balística. ✅ Posibles fallos del tirador bajo estrés. ✅ Mis suposiciones tácticas basadas en la escena.
| etiquetas: analisis , tirador , kirk , suerte , sentado , errores
Si los datos de distancia que da son ciertos, lo de que le impactara en el cuello encaja con que falló con el tiro original (no se apunta al sitio jodido, se apunta al fácil)
Por mi experiencia viejuna en la mili, tirando con un chopo a 100 metros tumbado con las miras de hierro (ni ópticas ni pollas) cascarle a una silueta en el torno no es complicado, en la cabeza es jodido porque el punto de mira te la tapa entera) Este pavo usó un rifle de cerrojo con un calibre que se usaba en la SGM, es decir, preparador para batir blancos a un km, si los llegas a ver.
El que se llevó por delante a Kennedy tenía una distancia similar.
A menos de 200 m con mira telescópica, un buen rifle y buenas balas
Aún así el chaval apuntó a la cabeza pero un ligero "error" acabo con la bala en el cuello, con el mismo efecto letal pero más sangre en el escenario al seccionarle la carótida.
Yo no he disparado un arma en mi vida. Pero conozco gente que caza y algún militar y les parece algo más que factible a esa distancia y esas armas.
Otra cuestión es como nadie vio a un tipo a 150 m del escenario, subido a un tejado con un rifle
¿Que clase de equipo de seguridad se deja por alto algo así en un país donde regalan rifles con las chuches?
Creo que es porque esforzarse en buscar 0 víctimas por armas demostraría que mantener ese derecho cuesta mas de lo que proporciona, por eso sugerir intentarlo ya supone un recorte de derechos como cualquier otro intento de controlar las armas de fuego.
Y actuó...
Si un inexperto acierta, es pura buena suerte.
#6 con esto le das a un tío a 100 metros sin problema. Sin ser un experto, y este niño sabía tirar.