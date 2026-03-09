edición general
2 meneos
8 clics

Era el club político de John Wayne. Ahora gasta millones en influencia en línea (inglés)

La Fundación Lincoln Media ha gastado mucho para promover mensajes conservadores "locales"

| etiquetas: john wayne , club , influencia , conservadurismo
1 1 0 K 19 politica
sin comentarios
1 1 0 K 19 politica

menéame