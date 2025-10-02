edición general
El equipo Kern Pharma abre expediente al ciclista Kiko Galván por poner en riesgo la seguridad vial en la carretera de l'Arrabassada

El equipo Kern Pharma abre expediente al ciclista Kiko Galván por poner en riesgo la seguridad vial en la carretera de l'Arrabassada  

El deportista fue filmado saltando los separadores para evitar los adelantamientos. El ciclista profesional Kiko Galván ha recibido un expediente disciplinario de su equipo, el Kern Pharma, después de que se difundieran por redes sociales imágenes suyas realizando peligrosas maniobras con su bicicleta en la carretera de l’Arrabassada de Barcelona.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Luego le pasa algo y pobre ciclista
eltxoa #3 eltxoa
no ponen el vídeo de él
#4 Tiranoc
Espero que además no quede impune, de lo contrario podría ser una incitación a hacer el cabra con la seguridad vial.
bigmat #2 bigmat
Esa actitud de un profesional debería ser para despedirlo de forma inmediata.
Espero que en su contrato tenga alguna cláusula contra este tipo de actitudes para rescindirlo unilateralmente sin compensación alguna.
