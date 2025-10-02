El equipo Kern Pharma abre expediente al ciclista Kiko Galván por poner en riesgo la seguridad vial en la carretera de l'Arrabassada  

El deportista fue filmado saltando los separadores para evitar los adelantamientos. El ciclista profesional Kiko Galván ha recibido un expediente disciplinario de su equipo, el Kern Pharma, después de que se difundieran por redes sociales imágenes suyas realizando peligrosas maniobras con su bicicleta en la carretera de l’Arrabassada de Barcelona.