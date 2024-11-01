Los equilibrios de Giorgia Meloni

Para una líder que ya ha recorrido tres quintas partes de la legislatura, los resultados de su partido en las encuestas parecen casi inquietantemente estables, justo por debajo del 30 %, lo que supone incluso una mejora con respecto al 26 % que, en las elecciones de 2022, convirtió a Fratelli d'Italia en el partido más votado. Además, para ser un Gobierno liderado por un partido que se remonta a Mussolini, ha sido sorprendentemente poco controvertido. De hecho, esa puede ser la razón principal de su continua popularidad.