Epstein: el poder del mal  

Los archivos Epstein revelan cómo funciona el poder cuando no rinde cuentas, cuando se sabe blindado por el dinero, las instituciones y el silencio mediático. No hablamos de individuos, sino de un sistema que convierte a las personas en mercancía y a la violencia en una herramienta más de dominación. Quizá lo más grave que revelan estos documentos es que lo toleramos.Una parte de la sociedad prefiere no saber, no mirar, no cuestionar. Porque aceptar la verdad implicaría asumir que el sistema que nos gobierna está podrido y que cambiarlo exige

#1 tierramar
La maldad de quienes gobiernan han permitido el genocidio de Palestina, montan guerras con millones de muertos,... esta gentuza cree que está por encima de nosotros la población, a quienes nos tienen por infrahumanos, cuya vida no importa en absoluto (daños colaterales), y que por esto mismo, cualquier día nos puede tocar: una guerra en nuestro terriitorio o un accidente nuclear.
