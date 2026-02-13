Epstein planeaba comprar propiedades en España para ayudar a la red de tráfico (ENG)

Documentos publicados como parte de los Archivos Epstein han revelado que el pedófilo estaba interesado en comprar propiedades en España, probablemente como un medio para expandir su red de tráfico. También aparecen varias figuras destacadas de la política y la realeza.El exrey de España, Juan Carlos I, aparece en los documentos, lo que levanta sospechas de que el exjefe de Estado exiliado podría incluso haberse reunido con Epstein. Entre otros españoles mencionados se encuentra el expresidente José María Aznar.