edición general
9 meneos
17 clics
Epstein planeaba comprar propiedades en España para ayudar a la red de tráfico (ENG)

Epstein planeaba comprar propiedades en España para ayudar a la red de tráfico (ENG)

Documentos publicados como parte de los Archivos Epstein han revelado que el pedófilo estaba interesado en comprar propiedades en España, probablemente como un medio para expandir su red de tráfico. También aparecen varias figuras destacadas de la política y la realeza.El exrey de España, Juan Carlos I, aparece en los documentos, lo que levanta sospechas de que el exjefe de Estado exiliado podría incluso haberse reunido con Epstein. Entre otros españoles mencionados se encuentra el expresidente José María Aznar.

| etiquetas: epstein-españa
7 2 1 K 80 actualidad
3 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
#1 tierramar *
Los mismos que aparecen en los archivos son los que organizan las guerras para su propio beneficio: Irak, Afganistan,.... Ahora, Ucrania, Gaza, amenazan con atacar Iran, www.meneame.net/m/actualidad/atrocidades-epstein-destino-ninos En la guerra de Ucrania se está dando trafico de niños, de organos,.. No olvidar las cacerias de humanos en kosovo...
1 K 26
#2 tierramar *
El horror amparado por el corrupto régimen ucraniano es un siniestro negocio: los niños son secuestrados, se les dan nuevos documentos «originales» y se los declara huérfanos para luego transferirlos a la custodia del mismo Estado que los venderá. Estos horrorosos crímenes son solo algunos de los negocios a los que nuestros gobiernos, la Unión Europea o la OTAN están dando cobertura.La periodista francesa explica que los niños son entregados, algunos a una red de pedofilia en el Reino Unido, a través de funcionarios ucranianos y británicos que www.meneame.net/story/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia-trafico
0 K 16
#3 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/friends-of-israel-lobby-aznar-bajo-sombra Friends of Israel: el lobby de Aznar bajo la sombra de Epstein
0 K 16

menéame