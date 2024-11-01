Epstein celebró con Peter Thiel el Brexit por el «retorno al tribalismo» [Eng]

Parece que Epstein escribió un correo electrónico a Peter Thiel diciendo: «El Brexit es solo el principio». El inversor de capital riesgo parece responder: «¿De qué?», a lo que Epstein responde: «El retorno al tribalismo, contrario a la globalización, nuevas alianzas sorprendentes». Añadió: «Tú y yo coincidimos en que los tipos de interés cero eran demasiado altos y, como te dije en tu oficina, encontrar cosas que estaban a punto de colapsar era mucho más fácil que encontrar la próxima ganga».