Epstein celebró con Peter Thiel el Brexit por el «retorno al tribalismo» [Eng]

Parece que Epstein escribió un correo electrónico a Peter Thiel diciendo: «El Brexit es solo el principio». El inversor de capital riesgo parece responder: «¿De qué?», a lo que Epstein responde: «El retorno al tribalismo, contrario a la globalización, nuevas alianzas sorprendentes». Añadió: «Tú y yo coincidimos en que los tipos de interés cero eran demasiado altos y, como te dije en tu oficina, encontrar cosas que estaban a punto de colapsar era mucho más fácil que encontrar la próxima ganga».

Supercinexin
Millones de cretinos de derechas, auténticos burros de noria sin nada dentro del cráneo, hueco total, votando facha y criticoteando a la izquierda y votando Brexits y mierdas porque se creen que así están combatiendo a la internacional Marxista de comunistas y hasta de judíos e illuminatis en las sombras que se enriquecen a base de nuestra gloriosa nación blablabla. Ellos son más listoj que naide, los de derechas.

Y en realidad, cada imbécil de derechas que existe, está literalmente poniendo
