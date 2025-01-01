edición general
La epopeya del último maqui en bajar del monte

En este Making Of, Juan Carlos Alonso relata cómo escribió El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo (Almuzara).

