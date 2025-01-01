Episodio de ‘South Park’ se burla de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU

La satírica serie de dibujos animados 'South Park' se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su último episodio, quien aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".
El regreso de ‘South Park’, el mes pasado, atrajo en su primer episodio a casi seis millones de espectadores multiplataforma y la mayor cuota de audiencia para la comedia animada en 25 años.
