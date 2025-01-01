edición general
Episodio de ‘South Park’ se burla de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU

Episodio de ‘South Park’ se burla de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU

La satírica serie de dibujos animados 'South Park' se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su último episodio, quien aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Son unos cabrones pero es que el nivel de la Administración Trump da mucho juego xD  media
themarquesito #2 themarquesito
#1 El nivel de esa administración es realmente penoso
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Pues podeis poneros como querais, pero pocas veces en la historia, un solo hombre, algo tan pequeño, ha desencadenado consecuencias tan grandes  media
#4 laruladelnorte
South Park, serie de 27 temporadas, se ha burlado de Trump en varias ocasiones, razón por la que la Casa Blanca dijo en un comunicado: «Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos. Esta serie no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención».
El regreso de ‘South Park’, el mes pasado, atrajo en su primer episodio a casi seis millones de espectadores multiplataforma y la mayor cuota de audiencia para la comedia animada en 25 años.

Lo que les tiene que joder... xD
#5 Grahml
#4 Probablemente a Trump lo que más le jode en este mundo es que le llamen picha corta.
