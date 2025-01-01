edición general
Un enviado de EEUU se reúne en Ibiza con el primer ministro de Catar para hablar sobre Gaza

El enviado especial de la Casa Blanca para las misiones de paz, Steve Witkoff, se reúne este sábado en Ibiza, España, con el primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, para discutir un plan para terminar con la guerra en Gaza, según reportó el medio estadounidense Axios. El emisario de Washington está en la isla española para trabajar con el primer ministro catarí en un acuerdo que presentarán dentro de dos semanas para que termine el conflicto de Israel en la Franja de Gaza

steve witkoff , al-thani , eeuu , qatar , ibiza , gaza
Se reparten el mundo como les da la gana mientras nos refriegan la polla por la cara. Luego que si la ONU sirve para algo.
