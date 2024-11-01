edición general
1 meneos
4 clics

Entrevista a Takeshi Koike (En inglés)  

Takeshi Koike es un reputado director de animación que en los últimos años ha aportado su propia interpretación del popular ladrón de guante blanco: Lupin III.

| etiquetas: anime , director , lupin iii
1 0 0 K 6 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 6 cultura

menéame