Entrevista a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado este lunes en el Telediario 2 por Pepa Bueno. La gestión de los incendios, el caso Koldo y otros temas de actualidad política han sido algunas de las preguntas. Enlace alternativo: www.youtube.com/watch?v=LaXFRf1u16I
Las preguntas de lo más variadas pero las respuestas han venido a ser "hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Caso Koldo
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Vivienda
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Incendios
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Previsión… » ver todo el comentario
Pero no le reconocen nada, la oposición y sus medios se encargan de convertir todos sus actos en negativo, si hasta le han negado 100.000M de € de Europa. Y el problema es que al ciudadano con poca inquietud política (que son inmensidad) que viven con A3 o la Cope de runrún de fondo, lo que le llega es que Sanchez=Desastre, hasta en mi entorno lo veo diariamente
La verdadera entrevista política sería sentarse con Puchi y preguntarle cuánto va a humillar a Sanchinflas y cuánto le va a obligar a robarle al resto de españoles para ponerlo a su control.
El lema de Sánchez es “lo que haga falta al precio que haga falta”.