Entrevista a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España

Entrevista a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado este lunes en el Telediario 2 por Pepa Bueno. La gestión de los incendios, el caso Koldo y otros temas de actualidad política han sido algunas de las preguntas. Enlace alternativo: www.youtube.com/watch?v=LaXFRf1u16I

Alakrán_
Gracias por compartir, tenía ganas de ver si es un masaje testicular o una entrevista sería.
javierchiclana
#1 Tenía ganas de verla y sólo encontraba en MNM reacciones a la misma... me ha sorprendido que nadie la haya enviado con todo lo que está dando que hablar...
Estoeslaostia
#1 Frutero, tu que crees?
Alakrán_
#4 Que si repartieran pagas por los comentarios de Menéame, tú tendrías el futuro resuelto.
Estoeslaostia
#5 Se las cedería todo a Hazte Orin.
Battlestar
el caso Koldo y otros temas de actualidad política han sido algunas de las preguntas.

Las preguntas de lo más variadas pero las respuestas han venido a ser "hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"

-Caso Koldo
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Vivienda
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Incendios
"hemos preparado una lista de medidas para abordar este tema"
-Previsión…   » ver todo el comentario
Kantinero
Yo he visto un Sanchez muy blando con la basura de oposición que tenemos.
DonaldBlake
#3 Pensará que seguirles el juego del barro sólo beneficia a los otros. Este hombre, te puede gustar más o menos, pero sabe lo que hace y por qué lo hace.
Kantinero
#8 No lo dudo, pero ya esta bien de poner la otra mejilla
DonaldBlake
#9 Hay maneras de contraatacar al adversario sin seguirle el juego y sin poner la otra mejilla. La más sencilla es hacer políticas que beneficien a muchos y se vean los resultados. El problema de la vivienda debería estar el primero en la agenda (y te lo dice alguien al que no le afecta, pero pienso que el bien de muchos acaba beneficiando a todos).
Kantinero
#13 La más sencilla es hacer políticas que beneficien a muchos y se vean los resultados

Pero no le reconocen nada, la oposición y sus medios se encargan de convertir todos sus actos en negativo, si hasta le han negado 100.000M de € de Europa. Y el problema es que al ciudadano con poca inquietud política (que son inmensidad) que viven con A3 o la Cope de runrún de fondo, lo que le llega es que Sanchez=Desastre, hasta en mi entorno lo veo diariamente
NoMeVeas
#15 ¿Eres un trastornado? Lo que cuentas y lo que me compartes no tiene nada que ver.
NoMeVeas
#12 Irrelevante, casi al nivel de ETA de irrelevante, que ya esta en la irrelevancia absoluta, por mucho que gente como tu chille como cerdos.
Sandilo
#14 Por eso ha mandado Sánchez a Illa a arrodillarse frente a él.y a suplicarle que le deje ser presidente de España 5 minutos más.

xD xD xD

www.meneame.net/story/salvador-illa-carles-puigdemont-reunen-primera-v
Sandilo
El masaje prostático a Sanchinflas no despertó interés en la audiencia. Total, para ver a un mentiroso soltando eslóganes menor ponerse una película.

La verdadera entrevista política sería sentarse con Puchi y preguntarle cuánto va a humillar a Sanchinflas y cuánto le va a obligar a robarle al resto de españoles para ponerlo a su control.
NoMeVeas
#10 Pero que pesados con Puidgemont, si ya es irrelevante.
Sandilo
#11 De irrelevante nada, le saca hasta las higadillas a Sánchez que le regala beneficios a costa del bolsillo del resto de españoles y Sánchez traga gustoso con tan de estar 5 minutos más en la poltrona.

El lema de Sánchez es “lo que haga falta al precio que haga falta”.
