Entrevista a Narcís Viader Font  

Esta película acompañaba a la entrevista que el Dr. Lluis Miravitlles realizó a Narcís Viader Font en febrero de 1967, en el programa de TVE, Protagonista el Hombre, que en esta ocasión se dedicó a la profesión de farmacéutico. Se escogió a Narcís Viader porque su actividad en la oficina de farmacia se complementaba con la preparación de fórmulas magistrales, los análisis clínicos y con los trabajos de Inspector Farmacéutico Municipal. Este film nos permite conocer cómo era un laboratorio privado, rural, hace más de 50 de años.