Entrevista al germanista Angelo Bolaffi: "Alemania entre Trump y Putin: no sabe qué hacer, la AfD es el único partido obrero" [Ita]

El SPD ha actuado en contra de su propio electorado; los trabajadores se sienten abandonados. La coalición bipartidista fue una mala elección. Merz es un político pésimo: carece de carisma y visión. Alternativa para Alemania es fuerte porque los demás son débiles. La «locomotora alemana» corre el riesgo de descarrilar en la senda de la AfD. Esto tendría graves consecuencias para el futuro de Europa. L'Unità analiza el tema con Angelo Bolaffi, filósofo político y germanista.
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Hasta el PSOE es mucho más obrero ... así que imagínate.
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¿Por qué, profesor Bolaffi?
Porque el SPD parece incapaz de escapar del dilema de su propio papel, y por eso está tomando el control del gobierno. Además, hay que añadir que Merz es un político pésimo, falto de carisma, visión y la profesionalidad política sin la cual un país como Alemania, y de hecho cualquier otro, no puede ser gobernado.
¿Cómo afecta a todo esto un escenario internacional tan convulso?
Tiene un impacto significativo, y negativo. La Alemania de la posguerra
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