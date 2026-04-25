Entrevista al germanista Angelo Bolaffi: "Alemania entre Trump y Putin: no sabe qué hacer, la AfD es el único partido obrero" [Ita]

El SPD ha actuado en contra de su propio electorado; los trabajadores se sienten abandonados. La coalición bipartidista fue una mala elección. Merz es un político pésimo: carece de carisma y visión. Alternativa para Alemania es fuerte porque los demás son débiles. La «locomotora alemana» corre el riesgo de descarrilar en la senda de la AfD. Esto tendría graves consecuencias para el futuro de Europa. L'Unità analiza el tema con Angelo Bolaffi, filósofo político y germanista.