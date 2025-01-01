edición general
Entrevista completa: El jefe del Instituto Smithsoniano, Lonnie Bunch, habla sobre contar la historia "sin adornos", de Trump y más [en]  

El presidente Trump ha dicho que el Instituto Smithsoniano está demasiado centrado en los aspectos negativos de la historia de Estados Unidos, incluyendo, cita, "cuán mala fue la esclavitud". Trump minimiza en las redes sociales los horrores de la esclavitud después de que la Casa Blanca ordenara una revisión de gran alcance de las exposiciones del museo Smithsonian para garantizar que se alineen con la interpretación de Trump de la historia de los Estados Unidos.

