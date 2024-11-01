entrevista en la CNN a oficial de Hamas (ENG)

En una amplia entrevista, Jeremy Diamond de CNN presiona al alto funcionario de Hamas, Ghazi Hamad, sobre su responsabilidad por los palestinos que sufren en Gaza y las decenas de miles de muertos tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Describe cómo sobrevivió a un ataque israelí con misiles contra el liderazgo de Hamas en Qatar y fue desafiado por la última propuesta de paz.
Lo de los secuestrados si lo pregunta al principio. El responde que no pueden entregarlos en 24 horas
De cualquier manera es obvio que Israel no está interesado en ningún acuerdo.
Como siempre hace parecer que el genocidio es por el 7 de octubre.
Es un debate malo, no una entrevista.
Todo el rato le hace responsable de la destrucción de gaza cuando esa pregunta se la tendría que hacer a los que la destruyen.
No le pregunta por los secuestrados, todo el rato le pregunta si los usa como escudos humanos.
Hace 20 años que los israelís usan a palestinos como escudos humanos atándolos a tanques o vistiéndolos con uniformes israelís en sus incursiones.