entrevista en la CNN a oficial de Hamas (ENG)

En una amplia entrevista, Jeremy Diamond de CNN presiona al alto funcionario de Hamas, Ghazi Hamad, sobre su responsabilidad por los palestinos que sufren en Gaza y las decenas de miles de muertos tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Describe cómo sobrevivió a un ataque israelí con misiles contra el liderazgo de Hamas en Qatar y fue desafiado por la última propuesta de paz.