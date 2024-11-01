entrevista en la CNN a oficial de Hamas (ENG)

edición general
En una amplia entrevista, Jeremy Diamond de CNN presiona al alto funcionario de Hamas, Ghazi Hamad, sobre su responsabilidad por los palestinos que sufren en Gaza y las decenas de miles de muertos tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Describe cómo sobrevivió a un ataque israelí con misiles contra el liderazgo de Hamas en Qatar y fue desafiado por la última propuesta de paz.

Torrezzno
#4 lo que señalas es algo que habría que preguntarle a un jefe militar israelí. Si se lo pregunta a este entrevistado seria una entrevista masaje donde ya sabes la respuesta de antemano.
Lo de los secuestrados si lo pregunta al principio. El responde que no pueden entregarlos en 24 horas
Torrezzno
Muy buena entrevista, incisiva sin atacar al entrevistado. Respecto a las respuestas, es increíble como todos los políticos responden igual, muchas evasivas, nunca respondiendo directamente. Específicamente cuando le preguntan por las condiciones del acuerdo sobre si estaría dispuesto a desarmar Hamas.
De cualquier manera es obvio que Israel no está interesado en ningún acuerdo.
flyingclown
#1 A mí no me ha gustado la entrevista. No le ha dejado contestar a nada y solo quería hacerle responsable del genocidio y de la muerte de los secuestrados vivos si es que mueren.
Como siempre hace parecer que el genocidio es por el 7 de octubre.
Es un debate malo, no una entrevista.
Torrezzno
#2 son preguntas incomodas sin duda pero es importante hacerlas. Le corta cuando se empieza a ir por las ramas, lo cual hacen todos los políticos cuando no pueden responder a una pregunta
flyingclown
#3 O cuando no le interesa la respuesta no le deja contestar cortándole todo el rato. Eso no es irse por la ramas, es una entrevista para que el entrevistador suelte lo que piensa, en una entrevista dejas hablar y luego repreguntas. Siempre puedes editar después, no es en directo
Todo el rato le hace responsable de la destrucción de gaza cuando esa pregunta se la tendría que hacer a los que la destruyen.
No le pregunta por los secuestrados, todo el rato le pregunta si los usa como escudos humanos.
Hace 20 años que los israelís usan a palestinos como escudos humanos atándolos a tanques o vistiéndolos con uniformes israelís en sus incursiones.
