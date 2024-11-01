edición general
2 meneos
1 clics

Entrevista con Belén García, secretaria general del sindicato Venia

Entrevista a letrada sobre la precaria situación de los abogados en España.

| etiquetas: abogacía , ser
1 1 0 K 16 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 16 actualidad

menéame